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Купить особняк в Гуардамар, Испания

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1 объект найдено
Особняк 3 спальнив Гуардамар, Испания
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 310,000
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
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