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Жильё в Красногорск, Россия

4 объекта найдено
Дом в Красногорск, Россия
Дом
Красногорск, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Номер лота: 3981104, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
$401,450
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Квартира 2 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 2 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/17
Продается 2-комнатная квартира, общей площадью 60,3 м2, на 4 этаже 17 этажного панельного до…
$179,025
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Квартира 3 комнаты в Красногорск, Россия
Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/22
Продается просторная трехкомнатная квартира в 15 минутах езды до м. Мягкинино, в 3 км от МКА…
$193,245
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Дом в Красногорск, Россия
Дом
Красногорск, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Номер лота: 3981111, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
$401,450
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