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Жилье в Loures, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Loures, Португалия
Квартира 2 спальни
Loures, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира площадью 85 м2 с 2 спальнями и террасой 37 м2, расположенная в новейшем частном жил…
$536,900
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Квартира 2 спальни в Loures, Португалия
Квартира 2 спальни
Loures, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/10
Квартира площадью 85 м2 с 2 спальнями и террасой 37 м2, расположенная в новейшем частном жил…
$548,916
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Вилла в Loures, Португалия
Вилла
Loures, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 373 м²
Ферма, в сельской местности, с прекрасным видом на сельскую местность и горы.Дом для тех, кт…
$871,433
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Параметры недвижимости в Loures, Португалия

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