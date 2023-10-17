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Дома в Отвоцкий повят, Польша

15 объектов найдено
Дом 8 комнат в Гмина Вёнзовна, Польша
Дом 8 комнат
Гмина Вёнзовна, Польша
Комнаты 8
Площадь 802 м²
€1,88 млн
Дом 7 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 7 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 7
Площадь 676 м²
€698,542
Дом 10 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 10 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 10
Площадь 468 м²
Идеальный дом - это место, которое может означать что-то совершенно другое для всех. Для нек…
€497,446
Дом 8 комнат в Гмина Вёнзовна, Польша
Дом 8 комнат
Гмина Вёнзовна, Польша
Комнаты 8
Площадь 802 м²
€1,38 млн
Дом 4 комнаты в Отвоцкий повят, Польша
Дом 4 комнаты
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 4
Площадь 260 м²
€632,921
Дом 10 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 10 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 10
Площадь 968 м²
€1,42 млн
Дом 6 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 6
Площадь 320 м²
€528,987
Дом 4 комнаты с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 4 комнаты с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 4
Площадь 154 м²
€342,709
Дом 5 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Дом 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 224 м²
€465,694
Дом 6 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 6
Площадь 215 м²
€486,862
Дом 8 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 8 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 8
Площадь 454 м²
€931,389
Дом 6 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Дом 6 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 6
Площадь 249 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 250 м2 на ул. Бжостовская в Варшаве (Вавер) на крас…
€552,060
Дом 5 комнат в Отвоцкий повят, Польша
Дом 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 5
Площадь 220 м²
€380,811
Дом 9 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 9 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 9
Площадь 472 м²
ДОМ БРАКА - УДАЛЕНИЕ ВАРШАВА. Украшен чувствительностью, без лишнего гламура, с любовью. Ав…
€1,55 млн
Дом 6 комнат с балконом в Отвоцкий повят, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
Комнаты 6
Площадь 312 м²
€571,534

Параметры недвижимости в Отвоцкий повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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