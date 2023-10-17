ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Польша
Отвоцкий повят
Дома
Дома в Отвоцкий повят, Польша
Дом
Очистить
15 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 8 комнат
Гмина Вёнзовна, Польша
8
802 м²
€1,88 млн
Рекомендовать
Дом 7 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
7
676 м²
€698,542
Рекомендовать
Дом 10 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
10
468 м²
Идеальный дом - это место, которое может означать что-то совершенно другое для всех. Для нек…
€497,446
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Гмина Вёнзовна, Польша
8
802 м²
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Отвоцкий повят, Польша
4
260 м²
€632,921
Рекомендовать
Дом 10 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
10
968 м²
€1,42 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
6
320 м²
€528,987
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с балконом
Отвоцкий повят, Польша
4
154 м²
€342,709
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
5
224 м²
€465,694
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
6
215 м²
€486,862
Рекомендовать
Дом 8 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
8
454 м²
€931,389
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Отвоцкий повят, Польша
6
249 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 250 м2 на ул. Бжостовская в Варшаве (Вавер) на крас…
€552,060
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Отвоцкий повят, Польша
5
220 м²
€380,811
Рекомендовать
Дом 9 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
9
472 м²
ДОМ БРАКА - УДАЛЕНИЕ ВАРШАВА. Украшен чувствительностью, без лишнего гламура, с любовью. Ав…
€1,55 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат с балконом
Отвоцкий повят, Польша
6
312 м²
€571,534
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Отвоцкий повят, Польша
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL