Где иностранцы предпочитают покупать частные дома в Литве

Повышенный спрос наблюдается на дома в пригороде столицы — Вильнюсе. Здесь стремятся приобрести жилье те иностранные покупатели, которые привыкли жить вблизи с мегаполисами. Вторую позицию по популярности среди литовских городов занимают курорты — Паланга и Клайпеда. Они привлекают иностранцев хорошей экологией и близостью к Балтийскимо морю.

За сколько в среднем можно купить дом в Литве

Цена частных домов по стране варьируется. Наиболее дорогими считаются виллы у моря в курортных зонах — их кв. метр стоит около 1 000-1200 евро. Чуть дешевле обойдутся дома в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляй. Здесь объекты оцениваются в 800-1000 евро за «квадрат».

Дешевле всего продаются дома в следующих городах:

Бирштонас — 700 евро за кв. метр;

Жагаре — 600;

Дукштас — 500.

Выдается ли ВНЖ при покупке частного дома в Литве

Местным законодательством не предусмотрена выдача гражданства за инвестиции в недвижимость. В тоже время приобретение жилья позволяет иностранцам получать шенгенскую визу. Она дает право легально пребывать в стране до 6 месяцев в году.