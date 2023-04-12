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Продажа домов в Литве

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1 166 объектов найдено
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
142 м² Количество этажей 1
€ 324,500
Домв Poderiskiai, Литва
Дом
Poderiskiai, Литва
462 м² Количество этажей 2
€ 399,000
Домв Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 119,900
Домв Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
LIVING LIVING HOUSE IN COURT - ADDITIONAL G. 39 WITH AID BUILDINGS AND SPLIED. Location: Cu…
Домв Raciai, Литва
Дом
Raciai, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 47,000
Живой дом ГЛАВНАЯ Рати км. Рачи г. 8 Старый из Честена, Маленький район. С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ …
Домв Rokai, Литва
Дом
Rokai, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 120,000
Домв Rainiai, Литва
Дом
Rainiai, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 40,000
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
193 м² Количество этажей 2
€ 249,900
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Домв Sviloniai, Литва
Дом
Sviloniai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 75,000
СОДО ДОМ АНТ СУДА С ГИПЕДОЙ ПАНОРАМОЙ. ДОМ ЖИТЬ ЗЕМЛИ. ЛЕС СТРАНЫ СКЛИПАС, В ГЛАЗНОЙ ЦИФАТИВ…
Домв Куршенай, Литва
Дом
Куршенай, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 45,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В СУДЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНО G. 39 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. Расположение…
Домв Bezdoniai Eldership, Литва
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 349,900
ПЕРЕД ЛЕСОМ, НЕРИИ СТРАНЫ, НЕПРАВИЛЬНО-СРОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, 169,56 КВ.М ДОМ С РАЗДЕЛОМ 6,…
Домв Vijukai, Литва
Дом
Vijukai, Литва
122 м² Количество этажей 2
€ 309,000
ГОДЫ 2022 ГОДА, КЛАССЫ +, ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5 НОМЕРОВ В ВЬЕРЕНЦИЯХ! ПРЕИМ…
Домв Шяуляй, Литва
Дом
Шяуляй, Литва
146 м² Количество этажей 2
€ 155,000
Домв Joteliunai, Литва
Дом
Joteliunai, Литва
56 м² Количество этажей 1
€ 24,900
ЧАСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕВОЗКИ ВОЕННОГО ДОМА С РЕЗЮМЕ ДОМА 22.57 ОВЕН В НЕК…
Домв Rainiai, Литва
Дом
Rainiai, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 40,000
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Домв Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
134 м² Количество этажей 2
€ 149,999
PART OF THE HOME OF THE HOME, HIGH, 134.23 KV.M, WITH 2.47 ARS LAND SKLYP, RAMIO LOCATION, I…
Домв Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
84 м² Количество этажей 1
€ 27,000
Домв Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
119 м² Количество этажей 2
€ 179,999
Домв Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
62 м² Количество этажей 2
€ 23,000
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Домв Rasnava, Литва
Дом
Rasnava, Литва
355 м² Количество этажей 1
€ 399,999
PROBANGI SODYBA NATURAL IN THE OAZINE! LOSS TVENKINES WATER PRAMOGOMS! ERDVUS SKLYP, NET 72 …
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
140 м² Количество этажей 2
€ 168,000
New Your home in Klaipeda's office - Climbing village! Just minutes before Klaipeda city cen…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
140 м² Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …

Регионы с недвижимостью на продажу

Таураге
Пренай
Укмерге
Raisteniskes
Биржай
Karmelava
Гаргждай
Mazoji Riese
Zapyskis
Zemieji Rusokai
Кулаутува
Мажейкяй
Мариямполе
Тракай
Birstonas
Кедайняй
Неринга
Шилуте
Ширвинтос
Йонава

Параметры недвижимости в Литве

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недорогая
элитное

Где иностранцы предпочитают покупать частные дома в Литве

Повышенный спрос наблюдается на дома в пригороде столицы — Вильнюсе. Здесь стремятся приобрести жилье те иностранные покупатели, которые привыкли жить вблизи с мегаполисами. Вторую позицию по популярности среди литовских городов занимают курорты — Паланга и Клайпеда. Они привлекают иностранцев хорошей экологией и близостью к Балтийскимо морю.

За сколько в среднем можно купить дом в Литве

Цена частных домов по стране варьируется. Наиболее дорогими считаются виллы у моря в курортных зонах — их кв. метр стоит около 1 000-1200 евро. Чуть дешевле обойдутся дома в Вильнюсе, Каунасе и Шяуляй. Здесь объекты оцениваются в 800-1000 евро за «квадрат».

Дешевле всего продаются дома в следующих городах:

  • Бирштонас — 700 евро за кв. метр;
  • Жагаре — 600;
  • Дукштас — 500.

Выдается ли ВНЖ при покупке частного дома в Литве

Местным законодательством не предусмотрена выдача гражданства за инвестиции в недвижимость. В тоже время приобретение жилья позволяет иностранцам получать шенгенскую визу. Она дает право легально пребывать в стране до 6 месяцев в году.

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