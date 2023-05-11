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Дома в Saulkrastu novads, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 6 комнат
Саулкрасты, Латвия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
€ 375,000

Параметры недвижимости в Saulkrastu novads, Латвия

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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