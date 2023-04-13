Купить вилла в Умбрия, Италия

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78 объектов найдено
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Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
366 м²
€ 2,150,000
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
250 м²
Цена по запросу
Дом в отличном состоянии на трех уровнях с различными аксессуарами. Структура старинных кирп…
Вилла 45 комнат
Терни, Италия
45 Количество комнат
1 100 м²
Цена по запросу
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
1 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N761Название недвижимости: Casa Cuti IРасположение: в странеГород / Город: …
Вилла 21 комната
Терни, Италия
21 Количество комнат
1 200 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
460 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1445 Название недвижимости: Casa Polls Расположение: в стране Город: Зо…
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
22 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Вилла
Терни, Италия
Цена по запросу
Вилла 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
580 м²
Цена по запросу
Чердак расположен на третьем этаже без лифта, все обставлены в хорошем состоянии. Состоит из…
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N931 ( R ) Название размещения: Casa Arena Расположение: в деревне Город: З…
Вилла 17 комнат
Терни, Италия
17 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Вилла 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
700 м²
Цена по запросу
Огороженный ремесленный участок с воротами. Поверхность более 1500 квадратных метров вставле…
Вилла 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
450 м²
Цена по запросу
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Вилла 37 комнат
Терни, Италия
37 Количество комнат
1 200 м²
Цена по запросу
Вилла площадью 700 морских состоит из двух-трех и четырехэтажного плана этажа в Приложении L…
Вилла 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N885 (I) Название недвижимости: Casa Rosy Расположение: в стране Город /…
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
300 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1221 Название недвижимости: Casa Maffi Расположение: в деревне Город / Гор…
Вилла 25 комнат
Терни, Италия
25 Количество комнат
650 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Вилла 65 комнат
Терни, Италия
65 Количество комнат
4 000 м²
Цена по запросу
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
12 Количество комнат
360 м²
Цена по запросу
Фермерский дом 1960-х годов с хорошей кирпичной структурой и железобетонными плитами для рем…
Вилла 24 комнаты
Терни, Италия
24 Количество комнат
1 000 м²
Цена по запросу
Престижная старая вилла у моря в агентстве информации
Вилла
Терни, Италия
720 м²
€ 750,000
GA-V000911. ДОМ В ОКРУЖЕНИИ БОЛЬШОГО ЧАСТНОГО ПАРКА В LONATOОкруженный зеленью недалеко от о…
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4 Количество комнат
410 м²
€ 2,500,000
GA-V000083. ПРЕСТИЖНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА В SOIANO DEL LAGOРасположенная на очаровательном с…
Вилла 5 спален
Spoleto, Италия
6 Количество комнат
1 000 м²
€ 1,500,000
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
6 Количество комнат
1 100 м²
€ 3,700,000
LD-0591. Элитная вилла окруженная великолепной природой УмбрииЭлитная вилла окруженная вел…
Вилла 5 спален
Перуджа, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 1,250,000
LD-0429. Элитная вилла в отличном панорамном местеЭлитная вилла , недавно полностью восстано…
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4 Количество комнат
102 м²
€ 340,000
GM-CPA-I25VALENT. Вилла – дуплекс с прекрасным видом на мореВилла 102 кв.м. и 30 кв.м. терра…
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
50 м²
€ 175,000
GM-CPA-E76FLU. Виллета в верхней части Коста ПарадизоВиллета состоящая из трех комнат, распо…
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Параметры недвижимости в Умбрия, Италия
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