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Виллы с бассейном в Умбрии, Италия

Терни
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2 объекта найдено
Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 450 м²
Невероятная вилла, построенная в 1930 году в стиле Либерти, включена в реестр исторических в…
$1,55 млн
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Вилла в Citta di Castello, Италия
Вилла
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,42 млн
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Параметры недвижимости в Умбрии, Италия

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