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Виллы с видом на горы в Умбрии, Италия

Терни
66
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1 объект найдено
Вилла в Citta di Castello, Италия
Вилла
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,42 млн
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Параметры недвижимости в Умбрии, Италия

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