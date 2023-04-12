Купить пентхаус в Италии

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Пентхаус 3 спальни
Unione di Comuni della Romagna Forlivese, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
233 м²
6/6 Этаж
€ 529,000
Романьякасе рада предложить уникальную и престижную недвижимость в самом центре города Форл …
Пентхаус 2 спальни
Caprino Veronese, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 295,000
В историческом центре Каприно-Веронезе, в двух шагах от парка с вековыми кедрами и величеств…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Пентхаус 3 спальни
Sant Alessandro, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
177 м²
€ 649,000
Предлагаем к продаже просторный элегантный пентхаус, расположенный на последнем этаже здания…
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
5/5 Этаж
€ 1,380,000
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от берега озера и исторического центра известного…
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 920,000
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
175 м²
€ 1,850,000
In the renowned and luxurious Piazza del Principe we offer a splendid penthouse. The proper…
Пентхаус 3 спальни
Timoline, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 755,000
Новый жилой комплекс в Клузане д'Изео на озере Изео. Жилой комплекс состоит из 2 эксклюзивн…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
305 м²
€ 1,493,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
352 м²
€ 1,726,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
€ 1,274,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
348 м²
€ 1,300,000
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
Пентхаус 4 спальни
Porlezza, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
136 м²
€ 1,200,000
Penthouse + Two-room apartment in the town center of Porlezza with exposure on four sides, a…
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
245 м²
€ 560,000
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 690,000
Эксклюзивный пентхаус с видом на озеро расположен в нескольких шагах от исторического центра…
Пентхаус 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 1,450,000
Расположенный в элегантном комплексе в нескольких шагах от знаменитого пляжа Брема, мы предл…
Пентхаус 3 спальни
Baja Sardinia, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 1,400,000
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 680,000
Захватывающий вид на озеро, элегантный контекст и престижное местоположение - отличительные …
Пентхаус 4 спальни
Baja Sardinia, Италия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
224 м²
€ 2,850,000
In the renowned and luxurious Piazza del Principe we propose a splendid penthouse. The prop…
Пентхаус 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 800,000
В элегантном комплексе с бассейном, мы предлагаем к продаже красивый пентхаус с видом на озе…
Пентхаус 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Цена по запросу
Шикарный пентхаус - дуплекс 130 кв.м в новостройке в Рива дель Гарда. Жилой комплекс располо…
Пентхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат
250 м²
€ 1,600,000
Эксклюзивный пентхаус -дуплекс, расположенный в центре Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь 2…
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
€ 560,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме в Рива дель Гарда. Тихое солнечное место с хорошей социаль…
Пентхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 495,000
Расположен на третьем, последнем, этаже, в новом строящемся комплексе в 300 м от озера. Жил…
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