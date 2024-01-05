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Пентхаусы в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

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4 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Пентхаус 3 спальни с верандой в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 3 спальни с верандой
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Погруженные в обстановку озера Гарда, мы предлагаем на продажу два великолепных пентхауса на…
€1,01 млн
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Пентхаус 1 спальня с оптоволокном в Salo, Италия
Пентхаус 1 спальня с оптоволокном
Salo, Италия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Завершается этап проектирования четвертой и последней резиденции Falkensteiner Premium Livin…
€700,800
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Пентхаус 2 спальни в Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
В великолепном окружении озера Гарда мы предлагаем на продажу элегантный, недавно полностью …
€340,000
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Параметры недвижимости в Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Италия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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