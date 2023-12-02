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Пентхаусы в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус
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17 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Desenzano del Garda, Италия
3
1
148 м²
Жилой комплекс, где внимание к каждой детали сочетается с архитектурной элегантностью: Совр…
€580,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
2
185 м²
В великолепной резиденции с общим бассейном, мы предлагаем к продаже великолепный двухуровне…
€1,40 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
6
5
282 м²
В атмосфере прошлых лет, в самом сердце городка Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на знаме…
€2,80 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
9
6
363 м²
В атмосфере старины, в самом сердце ujhjlrf Дезенцано-дель-Гарда, прямо с видом на Порто Vec…
€3,30 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
145 м²
КМы предлагаем к продаже красивый пентхаус в современном стиле, расположенный на последнем э…
€915,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
178 м²
Недалеко от озера и набережной, в тихом жилом районе, рядом со всей инфраструктурой и магази…
€785,000
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
6
5
348 м²
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
€1,30 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
2
221 м²
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
€1,36 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
3
2
201 м²
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
€1,25 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
280 м²
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
€1,74 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
3
241 м²
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
€2,00 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
324 м²
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
€1,59 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
4
3
364 м²
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
€1,78 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
176 м²
Эта роскошная недвижимость занимает четвертый этаж одного из самых элегантных зданий в центр…
€980,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Desenzano del Garda, Италия
5
2
130 м²
Дезенцано дель Гарда, в самом сердце старого города, недалеко от замка и всего в нескольких …
€815,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico, с Passaggio Automobilistico
Desenzano del Garda, Италия
5
2
130 м²
Дезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце старого города, мы предлагаем эксклюзив…
€1,20 млн
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Desenzano del Garda, Италия
4
1
113 м²
Дезенцано дель Гарда, новый и эксклюзивный пентхаус в историческом центре города. Недвижимо…
€480,000
в месяц
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