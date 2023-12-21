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Пентхаусы в Трентино - Альто-Адидже, Италия

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Предлагаем на продажу пентхаус редкой красоты, расположенный в самом сердце Рива-дель-Гарда.…
€1,35 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€801,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€871,600
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Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Marco, Италия
Пентхаус 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Marco, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Представьте, что вы пересекаете порог пентхауса мечты, где каждая деталь была разработана, ч…
€675,000
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Параметры недвижимости в Трентино - Альто-Адидже, Италия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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