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Пентхаусы в Венето, Италия

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4 объекта найдено
Пентхаус в Lido di Jesolo, Италия
Пентхаус
Lido di Jesolo, Италия
Площадь 168 м²
Этаж 8
Этот исключительный пентхаус, расположенный на привилегированных 8-м и 9-м этажах, сочетает …
$2,27 млн
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Пентхаус 5 комнат в Bussolengo, Италия
Пентхаус 5 комнат
Bussolengo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
$580,276
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Пентхаус 4 комнаты в Malcesine, Италия
Пентхаус 4 комнаты
Malcesine, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
$886,837
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 5 комнат в Bardolino, Италия
Пентхаус 5 комнат
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Этот предстоящий пентхаус с видом на озеро площадью 140 кв. м в Бардолино является окончател…
$2,52 млн
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