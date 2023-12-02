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Пентхаусы в Венето, Италия

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Bardolino, Италия
Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
€2,30 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Malcesine, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Malcesine, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
€810,000
в месяц
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Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Bussolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
€530,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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