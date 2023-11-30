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Пентхаусы в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Riva del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Riva del Garda, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
€1,35 млн
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€801,600
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Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
€871,600
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Параметры недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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