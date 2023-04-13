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Купить квартиру в Ломбардия, Италия

Desenzano del Garda
109
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
49
Tremezzina
39
Sirmione
33
Милан
32
Бергамо
27
Salo
13
Lonato del Garda
11
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513 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Moniga del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 239,000
Garda Haus Padenghe предлагает на продажу прекрасную двухкомнатную квартиру на первом этаже,…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 370,000
Мы находимся в Гайно, прекрасной деревушке на склоне холма Тосколано Мадерно, погруженной в …
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 240,000
В Сало, в местечке Камповерде, мы предлагаем трехкомнатную квартиру на первом этаже, полност…
Квартира 1 спальняв Lonato del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 195,000
Предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже турист…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 281,190
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Квартира 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 278,100
На берегу озера в городке Мадерно, расположилась очаровательная резиденция с бассейном. В эт…
Квартира 2 спальнив Moniga del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 284,000
В Сойано-дель-Лаго, в элегантном комплексе из нескольких квартир, Garda Haus Padenghe предла…
Квартира 3 спальнив Lenno, Италия
Квартира 3 спальни
Lenno, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 700,000
В эксклюзивном Гольфо-ди-Венере в Ленно, Тремеццина, всего в двух шагах от озера.. Мы рады …
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 270,000
В Сало, в местечке Ле Парти, мы предлагаем очаровательную квартиру, которая была недавно пол…
Квартира 1 спальняв Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 195,700
На берегу озера Мадерно, погруженной в красивую обстановку озера Гарда, мы находим очаровате…
Квартира 1 спальняв Moniga del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Moniga del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 249,000
В элегантном комплексе с бассейном и широкими зелеными насаждениями, мы предлагаем к продаже…
Пентхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 349,000
Garda Haus Padenghe sul Garda предлагает трехкомнатные апартаменты в элегантном контексте вс…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 590,000
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
Пентхаус 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Пентхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 340,000
В красивой обстановке озера Гарда мы предлагаем элегантный чердак, недавно полностью отремон…
Квартира 3 спальнив Nobiallo, Италия
Квартира 3 спальни
Nobiallo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 223 м²
€ 890,000
В Менаджио Расположение Loveno, прекрасная квартира с видом на озеро в резиденции, состоящей…
Квартира 3 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 3 спальни
Менаджо, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 154 м²
€ 830,000
В центре Менаджо.. Мы предлагаем эту великолепную квартиру на первом этаже эксклюзивной рези…
Квартира 2 спальнив Moniga del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 349,000
В окружении зелени, в резиденции с теннисным кортом и бассейном, в привилегированном месте н…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 794,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
Пентхаус 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м²
€ 643,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 624,000
Предлагаем к продаже прекрасные новые апартаменты на завершающем этапе строительства пятиква…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 631,000
Завершается строительство нового здания в центре Дезенцано-дель-Гарда. Мы предлагаем трехком…
Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 500,000
В центре Дезенцано, на первой линии озера, мы предлагаем к продаже эту просторную квартиру н…
Квартира 6 комнатв Gargnano, Италия
Квартира 6 комнат
Gargnano, Италия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 450,000
В самом сердце исторического центра Боглиако, прямо в гавани, мы предлагаем квартиру на перв…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 320,000
В Манерба-дель-Гарда, в тихом районе в нескольких минутах от исторического центра и пляжа Ба…
Квартира 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 320,000
В Манерба-дель-Гарда, в тихом районе, всего в нескольких минутах от исторического центра и п…
Квартира 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Квартира 1 спальняв Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 195,700
На берегу волшебного озера Гарда, в чудесном городке Мадерно, расположилась очаровательная р…
Квартира 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 484,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…

Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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