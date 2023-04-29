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  6. Коттеджи

Коттеджи в Салоники, Греция

Trilofos
33
Neo Rysio
27
Эпаноми
22
Drymos
16
Agia Triada
15
Неа-Триглия
15
Plagiari
13
Василика
13
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310 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Nea Irakleia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Irakleia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 6 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Пер…
Коттедж 6 спален в Makrigialos, Греция
Коттедж 6 спален
Makrigialos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 236 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 5 спален в Krini, Греция
Коттедж 5 спален
Krini, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
Коттедж 6 спален в Kato Scholari, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Scholari, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 270,000
Area : Mesimeri
Коттедж 4 спальни в Перея, Греция
Коттедж 4 спальни
Перея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 930,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 2 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 2 спальни
Agia Triada, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 99 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Коттедж 5 спален в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 1 спальня в Профитис, Греция
Коттедж 1 спальня
Профитис, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 70,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 4 спальни в Nea Plagia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Plagia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
Коттедж 2 спальни в Neochorouda, Греция
Коттедж 2 спальни
Neochorouda, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спален в oikismos phoinikes, Греция
Коттедж 5 спален
oikismos phoinikes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 88,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы. …
Коттедж 2 спальни в Liti, Греция
Коттедж 2 спальни
Liti, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Trilofos, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
Коттедж 5 спален в Месимерион, Греция
Коттедж 5 спален
Месимерион, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 409 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальни в triadi, Греция
Коттедж 3 спальни
triadi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 6 спален в Эпаноми, Греция
Коттедж 6 спален
Эпаноми, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни в Agia Triada, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Triada, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 68,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сос…
Коттедж 2 спальни в Irakleio, Греция
Коттедж 2 спальни
Irakleio, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 250,000
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Irakleio - 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
Коттедж 3 спальни в Irakleio, Греция
Коттедж 3 спальни
Irakleio, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 100 sq.m. 3rd-4th floor in excellent condition,…
Коттедж 3 спальни в Неа-Редестос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Редестос, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 3 спальни в Неа-Миханьона, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Миханьона, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 88,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в Салоники, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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