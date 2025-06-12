Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Салоники
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Салониках, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Салониках, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти