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Греция
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548 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
109 м²
€ 240,000
Property Code: HPS3926 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €240.000 . This 109 sq. m. …
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
109 м²
€ 260,000
Property Code: HPS3927 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for €260.000 . This 109 sq. m. …
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
108 м²
€ 240,000
Property Code: HPS3928 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €240.000 . This 108 sq. m.…
Квартира 2 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
80 м²
€ 200,000
Property Code: HPS3929 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €200.000 . This 80 sq. m. …
Квартира 3 спальни
Месимерион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
79 м²
€ 158,000
Property Code: HPS3908 - Apartment FOR SALE in Kallikrateia Center for €158.000 . This 79 sq…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 52,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 92,000
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 119,000
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
179 м²
€ 400,000
Property Code: HPS3904 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €400.000 . This 179 sq. m.…
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
179 м²
€ 420,000
Property Code: HPS3905 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 179 sq. m.…
Квартира 2 спальни
Неа-Каликратия, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 140,000
The building with apartments is located 900 meters from the sandy beach in Nea Kallikratia. …
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
179 м²
€ 460,000
Код недвижимости: HPS3901 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Термицентре для € 460.000 . Это 179 кв. Ме…
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
179 м²
€ 450,000
Код недвижимости: HPS3902 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Терми Центре для € 450.000 . Это 179 кв. М…
Квартира 4 спальни
triadi, Греция
1 ванных комнат
179 м²
€ 430,000
Код недвижимости: HPS3903 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Термицентре для € 430.000 . Это 179 кв. Ме…
Квартира 2 спальни
Nea Plagia, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 125,000
Квартира расположена в Неа Плагия, всего в 100 метрах от прекрасного широкого песчаного пляж…
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат
112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 138,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 148,000
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 175,000
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Квартира 2 спальни
Kavallari, Греция
1 ванных комнат
2 Этаж
€ 190,000
Filiro ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 134 m2, 2-й этаж,…
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
1 ванных комнат
55 м²
€ 120,000
Апартаменты расположены в деревне Созополи, всего в 250 метрах от большого песчаного пляжа. …
Квартира 1 спальня
oikismos ampelakia, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
3 Количество комнат
135 м²
1 Этаж
€ 330,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 135 m2, 1-й э…
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Параметры недвижимости в Салоники, Греция
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