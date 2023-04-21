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Коттеджи в The municipality Nea Propontida, Греция

Неа-Муданья
20
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46 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в elaiones moudania, Греция
Коттедж 4 спальни
elaiones moudania, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 163 м² Количество этажей 3
€ 249,000
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляж…
Коттедж 5 спален в elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 5 комнат в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
Коттедж 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. По…
Коттедж 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Потидея, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
Коттедж 2 спальни в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 3 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 3 спальни
Dionisiou Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 4 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Мамас, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 4 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 1 комната в elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
Коттедж 4 спальни в Portes, Греция
Коттедж 4 спальни
Portes, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Коттедж 3 спальни в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
Коттедж 1 спальня в Portes, Греция
Коттедж 1 спальня
Portes, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
Коттедж 3 спальни в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
Коттедж 1 комната в elaiones moudania, Греция
Коттедж 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Коттедж 4 спальни в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни
Portaria, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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