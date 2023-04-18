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Купить коттедж в периферийная единица Западная Аттика, Греция

Municipality of Fyli
1
Municipal Unit of Ano Liosia
1
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Fyli, Греция
1 ванных комнат 135 м²
€ 115,000
For Sale -- Residential Detached house  -- West Attica: Ano Liosia 135 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …

Параметры недвижимости в периферийная единица Западная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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