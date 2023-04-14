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Купить дуплекс в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Vouliagmeni Municipal Unit
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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дуплекс 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

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