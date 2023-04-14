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Купить вилла в Касандрия, Греция

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18 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни
Kallithea, Греция
3 ванных комнат 100 м²
€ 350,000
Property Code: 3-1214 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for €350.000 . This 100 sq. m.…
Вилла 7 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 7 спален
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 460 м²
€ 3,500,000
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
Вилла 3 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 130 м²
€ 1,200,000
Код недвижимости: HPS3433 - Квартира на продажу в Кассандра Афитос для € 1.200.000 . Это 130…
Вилла 5 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 5 спален
Kallithea, Греция
4 ванных комнат 451 м²
€ 2,500,000
Property Code: HPS3380 - Villa FOR SALE in Kassandra Afitos for €2.500.000 . This 451 sq. m.…
Вилла 4 спальнив Fourka, Греция
Вилла 4 спальни
Fourka, Греция
3 ванных комнат 175 м²
€ 540,000
Код недвижимости: 4-978 - Вилла на продажу в Кассандре Фурка для € 540.000. Это 175 кв. Вилл…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 200 м²
€ 780,000
Код недвижимости: HPS228 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 780.000. Это 200 кв. В…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 228 м²
€ 4,000,000
Код недвижимости: HPS112 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандре Каллитея за € 4 000 000. Это…
Вилла 2 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 330,000
Код недвижимости: 4 -871 - Вилла будет продана в Кассандра Афитос за 275 000 €. Это 80 кв. В…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
3 ванных комнат 230 м²
€ 850,000
Код недвижимости: 4 -745 - Вилла на продажу в Кассандра Афитос за € 850.000. Это 230 кв. Вил…
Вилла 3 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни
Kallithea, Греция
3 ванных комнат 155 м²
€ 520,000
Property Code: 1-292 - Villa FOR SALE in Kassandra Afitos for €520.000. This 155 sq. m. Vill…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 200 м²
€ 780,000
Код недвижимости: 1 -263 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Кассандре Каллитея за € 650 000. Это 2…
Вилла 7 комнатв Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с большим участком в окружении леса на западном побережье Кассандры, Халкиди…
Вилла 3 спальнив Fourka, Греция
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
Вилла 4 спальнив Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 5 спаленв Касандрия, Греция
Вилла 5 спален
Касандрия, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Вилла 6 спаленв Kallithea, Греция
Вилла 6 спален
Kallithea, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 540 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 1 комнатав Kallithea, Греция
Вилла 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается вилла площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
Вилла 6 спаленв Касандрия, Греция
Вилла 6 спален
Касандрия, Греция
400 м²
€ 2,200,000
Вилла состоит из трех уровней, первый из которых занимает большая гостиная, совмещенная с …
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