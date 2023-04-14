ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Касандрия
Квартиры
Купить квартиру в Касандрия, Греция
Квартира
Очистить
50 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
62 м²
€ 130,000
Код недвижимости: HPS3792 - Квартира на продажу в Кассандре Каллитея для € 130.000 . Это 62 …
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
5 ванных комнат
130 м²
€ 280,000
Property Code: 3-1211 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €280.000 . This 130 s…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
90 м²
€ 250,000
Property Code: 3-1196 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €250.000 . This 90 sq…
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 88,000
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 4 спальни
Fourka, Греция
3 ванных комнат
125 м²
€ 410,000
Property Code: 3-1073 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Nea Fokaia for €410.000 . This 125 …
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
39 м²
€ 105,000
Код недвижимости: 3-1060 - Квартира на продажу в Кассандра Афитос для € 105.000 . Это 39,5 к…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 160,000
Апартаменты расположены в популярном туристическом поселке Калитея, в 650 метрах от большого…
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
45 м²
€ 85,000
Код недвижимости: HPS3393 - Квартира на продажу в Кассандре Каллитея для € 80.000 . Это 45 к…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 175,000
Код недвижимости: HPS3322 - Мезонет, который нужно пролить в Kassandra Kallithea для € 175 0…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
50 м²
€ 135,000
Код недвижимости: HPS3321 - Квартира на продажу в Кассандра Каллитея за € 135 000 . Это 50 к…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
143 м²
€ 385,000
Код недвижимости: HPS3254 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Афитос для € 385.000. Это 143 кв.…
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 230,000
Код недвижимости: HPS3239 - Мезонет на продажу в Кассандра Скала Фуркас для € 230.000. Это 1…
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 180,000
Property Code: HPS3080 - Apartment FOR SALE in Kassandra Skala Fourkas for €180.000. This 12…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
58 м²
€ 105,000
Код недвижимости: HPS2714 - Квартира на продажу в Кассандра Кассандрея за € 105.000. Это 58 …
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 4-876 - Мезонет, который будет продаваться в Кассандре Скала Фуркас за € 1…
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 4-867 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas для € 130.000. Это 105…
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 230,000
Код недвижимости: 4 -824 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 230.000. Это 100…
Квартира 1 спальня
Fourka, Греция
1 ванных комнат
57 м²
€ 160,000
Property Code: 4-738 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Skala Fourkas for €160.000. This 57 …
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат
73 м²
€ 155,000
Код недвижимости: 4-610 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 155.000. Это 73 к…
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
45 м²
€ 80,000
Квартира расположена в 400 метрах от живописного песчаного пляжа в деревне Каллитея. Кварти…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
65 м²
€ 129,000
Property Code: 3-568 - Apartment FOR SALE in Kassandra Afitos for €129.000. This 65 sq. m. A…
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается квартира площадью 244 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
100 м²
€ 420,000
Квартира 5 спален
Fourka, Греция
2 ванных комнат
150 м²
€ 400,000
Код недвижимости: 1-68 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Фурка за € 392.000. Это 150 кв. м. Ме…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
77 м²
€ 155,000
The apartments are located in a popular tourist village Afytos 300 meters from the picturesc…
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат
64 м²
€ 130,000
Квартира расположена в живописной традиционной греческой деревне Афитос, которая славится св…
Квартира 1 спальня
Fourka, Греция
1 ванных комнат
25 м²
1/3 Этаж
€ 60,000
The apartment is located in the complex of houses in Fourka village only 150 meters from the…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты