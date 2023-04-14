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Купить квартиру в Касандрия, Греция

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50 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 115,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 62 м²
€ 130,000
Код недвижимости: HPS3792 - Квартира на продажу в Кассандре Каллитея для € 130.000 . Это 62 …
Квартира 4 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
5 ванных комнат 130 м²
€ 280,000
Property Code: 3-1211 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €280.000 . This 130 s…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 90 м²
€ 250,000
Property Code: 3-1196 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for €250.000 . This 90 sq…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 88,000
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 4 спальнив Fourka, Греция
Квартира 4 спальни
Fourka, Греция
3 ванных комнат 125 м²
€ 410,000
Property Code: 3-1073 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Nea Fokaia for €410.000 . This 125 …
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 39 м²
€ 105,000
Код недвижимости: 3-1060 - Квартира на продажу в Кассандра Афитос для € 105.000 . Это 39,5 к…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 60 м²
€ 160,000
Апартаменты расположены в популярном туристическом поселке Калитея, в 650 метрах от большого…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 85,000
Код недвижимости: HPS3393 - Квартира на продажу в Кассандре Каллитея для € 80.000 . Это 45 к…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 60 м²
€ 175,000
Код недвижимости: HPS3322 - Мезонет, который нужно пролить в Kassandra Kallithea для € 175 0…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 50 м²
€ 135,000
Код недвижимости: HPS3321 - Квартира на продажу в Кассандра Каллитея за € 135 000 . Это 50 к…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Квартира 3 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 143 м²
€ 385,000
Код недвижимости: HPS3254 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Афитос для € 385.000. Это 143 кв.…
Квартира 3 спальнив Fourka, Греция
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 230,000
Код недвижимости: HPS3239 - Мезонет на продажу в Кассандра Скала Фуркас для € 230.000. Это 1…
Квартира 3 спальнив Fourka, Греция
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 180,000
Property Code: HPS3080 - Apartment FOR SALE in Kassandra Skala Fourkas for €180.000. This 12…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 58 м²
€ 105,000
Код недвижимости: HPS2714 - Квартира на продажу в Кассандра Кассандрея за € 105.000. Это 58 …
Квартира 3 спальнив Fourka, Греция
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат 105 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 4-876 - Мезонет, который будет продаваться в Кассандре Скала Фуркас за € 1…
Квартира 3 спальнив Fourka, Греция
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат 105 м²
€ 130,000
Код недвижимости: 4-867 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas для € 130.000. Это 105…
Квартира 3 спальнив Fourka, Греция
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 230,000
Код недвижимости: 4 -824 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 230.000. Это 100…
Квартира 1 спальняв Fourka, Греция
Квартира 1 спальня
Fourka, Греция
1 ванных комнат 57 м²
€ 160,000
Property Code: 4-738 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Skala Fourkas for €160.000. This 57 …
Квартира 3 спальнив Fourka, Греция
Квартира 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат 73 м²
€ 155,000
Код недвижимости: 4-610 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Skala Fourkas за € 155.000. Это 73 к…
Квартира 3 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
Квартира 1 спальняв Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 45 м²
€ 80,000
Квартира расположена в 400 метрах от живописного песчаного пляжа в деревне Каллитея.  Кварти…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 129,000
Property Code: 3-568 - Apartment FOR SALE in Kassandra Afitos for €129.000. This 65 sq. m. A…
Квартира 1 комнатав Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается квартира площадью 244 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
Квартира 3 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Kallithea, Греция
2 ванных комнат 100 м²
€ 420,000
Квартира 5 спаленв Fourka, Греция
Квартира 5 спален
Fourka, Греция
2 ванных комнат 150 м²
€ 400,000
Код недвижимости: 1-68 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Фурка за € 392.000. Это 150 кв. м. Ме…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 77 м²
€ 155,000
The apartments are located in a popular tourist village Afytos 300 meters from the picturesc…
Квартира 2 спальнив Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
1 ванных комнат 64 м²
€ 130,000
Квартира расположена в живописной традиционной греческой деревне Афитос, которая славится св…
Квартира 1 спальняв Fourka, Греция
Квартира 1 спальня
Fourka, Греция
1 ванных комнат 25 м² 1/3 Этаж
€ 60,000
The apartment is located in the complex of houses in Fourka village only 150 meters from the…
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