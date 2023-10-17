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Квартиры в Thessaloniki, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view в Asprvrysi, Греция
Квартира 2 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view
Asprvrysi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
ID Недвижимость: 601740 - Дрепано, квартира угловой локации на этаже ПРОДАЖА Жилая площадь о…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с камином, с bright, с Panoramic в Asprvrysi, Греция
Квартира 2 комнаты с камином, с bright, с Panoramic
Asprvrysi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: 11061 - Квартира на продажу в Асини Дрепано за € 90.000. Это 60 кв. Кварти…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Thessaloniki, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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