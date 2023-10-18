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Виллы в Korinthia, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с охраной, с Painted, с A C в Kito, Греция
Вилла 4 комнаты с охраной, с Painted, с A C
Kito, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
ID Недвижимость: 11629 - Άνω Αλμυρή, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Korinthia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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