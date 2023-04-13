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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Таунхаусы
Купить таунхаус в Корфу, Греция
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56 объектов найдено
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Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Таунхаус 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Таунхаус 2 комнаты
Kynopiastes, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
Таунхаус 3 спальни
Kouramaditika, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 6 комнат
Karousades, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Таунхаус 5 комнат
Kompitsi, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 175,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
Таунхаус 2 спальни
Айос-Маттеос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 26,000
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3…
Таунхаус 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается недостроенный Таунхаус площадью 190 кв.м на Корфу.Таунхаус состоит из 2 уровней. Н…
Таунхаус 1 комната
Dafnata, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается небольшой таунхаус в горной деревне Комьяната на востоке острова Корфу. Таунхаус н…
Таунхаус 1 комната
Лефкими, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми &ndas…
Таунхаус 1 комната
Синарадес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 28,000
На продажу выставлен ветхий дом площадью 50 кв.м в центре деревни Синарадес на западе о.Корф…
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
Таунхаус 1 комната
Kalami, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 440,000
Продается двухэтажный коттедж в районе Синиес на северо-востоке острова Корфу. Площадь дома …
Таунхаус 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
На продажу выставлен таунхаус в деревне Агиос Маттеос Дом расположен в самом сердце деревни:…
Таунхаус 1 комната
Potamos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
На продажу выставлен коттедж 148 кв.м в районе Алепу, в 4 км от столицы Корфу. Дом состоит и…
Таунхаус 1 комната
Viros, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Таунхаус 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях
Таунхаус 3 спальни
demos kerkyras, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
Таунхаус 5 комнат
demos kerkyras, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 315,000
Внимание Скидка! На замечательном острове Корфу продается дом площадью 135 кв.м. Дом находит…
Таунхаус 2 спальни
Sokraki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальни
Agios Ioannis, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 355,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
Таунхаус 2 спальни
Korakades, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
Таунхаус 3 спальни
Agios Markos, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Таyнхаус расп…
Таунхаус 4 спальни
Касьопи, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
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