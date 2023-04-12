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Купить замок в Греции

в Айос-Николаос
42
в Лимин-Херсонису
29
в Chortiatis Municipal Unit
68
в Platanias Municipality
41
в Неа-Муданья
43
в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
56
в Kordelio - Evosmos Municipality
6
в Неос-Мармарас
51
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1 объект найдено
Замокв Родос, Греция
Замок
Родос, Греция
541 м²
€ 850,000
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…

Параметры недвижимости в Греции

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