Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Agios Vasileios Municipality
  6. Агиа Галини

Купить недвижимость в Агиа Галини, Греция

2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
4 ванных комнат 305 м²
€ 1,750,000
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
Коттедж 3 спальнив Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Realting.com
Перейти