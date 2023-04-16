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Купить вилла в Мюнхен, Германия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни
Мюнхен, Германия
146 м²
€ 1,380,000
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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