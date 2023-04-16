Купить недвижимость в Мюнхен, Германия

Стоимость квартиры с 2 комнатами в Мюнхене зависит от года постройки дома, расположения и свежести ремонта. Дороже всего покупка двушки обойдется в центре города, где продавцы просят за кв. метр порядка 8-20 тыс. евро. В пригороде купить недвижимость в Мюнхене с двумя комнатами можно по цене от 5 до 8 тыс. евро за квадрат.