Купить недвижимость в Мюнхен, Германия

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Мюнхене, Германия
За сколько в среднем можно купить двухкомнатную квартиру в Мюнхене?
Стоимость квартиры с 2 комнатами в Мюнхене зависит от года постройки дома, расположения и свежести ремонта. Дороже всего покупка двушки обойдется в центре города, где продавцы просят за кв. метр порядка 8-20 тыс. евро. В пригороде купить недвижимость в Мюнхене с двумя комнатами можно по цене от 5 до 8 тыс. евро за квадрат.
Какие районы в Мюнхене чаще всего выбирают для покупки жилья?
Первые позиции по популярности занимают Альтштадт-Леэль и Глокенбах. Это два центральных района, где расположено много банков, ресторанов и магазинов.
В тройку лидеров по популярности входит Ау-Хайдхаузен. Это современный район с хорошей транспортной развязкой, где можно купить квартиру в Мюнхене недорого, выбрав из огромного количества предложений.
Какую выгоду приносит покупка недвижимости в Мюнхене?
Приобретенное жилье можно сдавать арендаторам по хорошей цене или перепродать через несколько лет по более высокой стоимости. Наличие недвижимости также обеспечивает шенгенскую мультивизу. С этим документом можно законно находиться в Германии до 6 месяцев в году.