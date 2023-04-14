Купить кондоминиум в Германии

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24 объекта найдено
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 6
€ 665,000
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
Кондо 4 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 56 м² Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 98 м² Количество этажей 3
€ 556,738
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
Кондо 1 комнатав Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 51 м² Количество этажей 4
€ 330,000
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 66 м² Количество этажей 4
€ 470,000
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно).…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 5
€ 510,000
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Кондо 3 комнатыв Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 630,000
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
Кондо 2 комнатыв Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты
Гау-Бишофсхайм, Германия
2 Количество комнат 58 м² Количество этажей 4
€ 475,000
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
Кондо 3 комнатыв Oerie, Германия
Кондо 3 комнаты
Oerie, Германия
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 4
€ 500,900
Предлагаемая 3-комнатная квартира находится на 2-м этаже многоквартирного дома - новостройке…
Кондо 2 комнатыв Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
2 Количество комнат 53 м² Количество этажей 4
€ 430,000
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
Кондо 3 комнатыв Escheburg, Германия
Кондо 3 комнаты
Escheburg, Германия
3 Количество комнат 67 м² Количество этажей 4
€ 515,000
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Кондо 4 комнатыв Дюссельдорф, Германия
Кондо 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
4 Количество комнат 133 м² Количество этажей 4
€ 920,580
4-х комнатная просторная квартира в центральном районе Дюссельдорфа. Современное высокока…
Кондо 3 комнатыв Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 5
€ 870,000
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
Кондо 3 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
3 Количество комнат 86 м² Количество этажей 5
€ 645,000
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
Кондо 3 комнатыв Оффенбах, Германия
Кондо 3 комнаты
Оффенбах, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 505,000
Стильная, современная архитектура, первый этаж с садом и просторными террасами и лоджиями, в…
Кондо 3 комнатыв Dreieich, Германия
Кондо 3 комнаты
Dreieich, Германия
3 Количество комнат 68 м² Количество этажей 6
€ 680,000
Жилой комплекс, состоящий из нескольких высотных жилых домов и садом, предлагает своим жильц…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 65 м² Количество этажей 5
€ 500,000
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
Кондо 2 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 6
€ 495,000
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 57 м² Количество этажей 6
€ 620,000
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 520,000
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…

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