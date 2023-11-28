Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Берлин
  5. Кондоминиумы

Кондо в Берлин, Германия

Кондо В архив
Очистить
8 объектов найдено
Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
€330,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты с парковкой в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
€556,738
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
€430,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 4 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
€665,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
€665,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
€550,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
€500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
€520,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти