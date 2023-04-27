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Многоуровневые квартиры в Грузии

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/7 Этаж
€ 93,000
For sale spacious apartment in a new house with beautiful views from the window. Address: SA…
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 228 м² 10/11 Этаж
€ 260,000
Продается квартира дуплекс Ваке ул. Кекелидзе,  10 этаж, общая площадь 229 кв.м, &…
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Параметры недвижимости в Грузии

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