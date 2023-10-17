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92 объекта найдено
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
2
2
145 м²
1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€223,332
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Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
2
2
112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,028
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Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
2
2
87 м²
Новые дома в Баваро строятся в рамках нового проекта Maral. Расположение проекта удобно, есл…
€90,948
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Дом 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3
2
123 м²
Новый дом в Баваро расположен в тихом районе Эль-Эхекутиво в Баваро, курорт Пунта-Кана. Р…
€190,070
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
2
2
200 м²
Дом с 2 спальнями расположен в центре Баваро. Недалеко от центральной авеню Эстейт-роуд. Дом…
€179,616
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
3
3
208 м²
Вилла Дуплекс расположена в резиденции Баваро Пунта Кана. Большие и светлые комнаты этой …
€166,311
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
7
6
425 м²
2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
€617,728
Рекомендовать
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
7
5
372 м²
3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
€498,934
Рекомендовать
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
7
6
1 093 м²
3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,76 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
4
3
342 м²
1/2
Невероятная вилла, полностью меблирована от кровати до ложки, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1…
€807,798
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
5
5
900 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
5
5
800 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
6
4
1 095 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
3
176 м²
1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€665,245
Рекомендовать
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
4
2
200 м²
1/1
Приезжайте, чтобы насладиться незабываемым моментом со своими близкими в Каму, Пуэрто-Плата,…
€498,934
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
6
6
1 077 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,12 млн
Рекомендовать
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
2
1
80 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€147,304
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
10
6
520 м²
1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€949,400
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
5
4
500 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€864,819
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
5
4
350 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€660,493
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
10
6
800 м²
2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
5
3
396 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€712,763
1
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
2
185 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€374,438
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
3
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€379,190
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
3
200 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€332,623
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
4
4
325 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€532,196
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
5
5
464 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€755,528
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с модемом
Игуэй, Доминиканская Республика
4
3
185 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€237,588
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
8
8
1 110 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€10,83 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
6
5
1 000 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,70 млн
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