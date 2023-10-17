Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Доминиканская Республика
  4. Дома

Дома в Доминикане

La Altagracia
47
Игуэй
47
Пуэрто-Плата
26
Сальседо
21
Maria Trinidad Sanchez
5
Nagua
5
San Pedro de Macoris
4
92 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
€223,332
Вилла 2 спальни в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
€76,028
Дом 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые дома в Баваро строятся в рамках нового проекта Maral. Расположение проекта удобно, есл…
€90,948
Дом 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Новый дом в Баваро расположен в тихом районе Эль-Эхекутиво в Баваро, курорт Пунта-Кана. Р…
€190,070
Дом 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дом 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Дом с 2 спальнями расположен в центре Баваро. Недалеко от центральной авеню Эстейт-роуд. Дом…
€179,616
Дуплекс 3 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Дуплекс 3 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Вилла Дуплекс расположена в резиденции Баваро Пунта Кана. Большие и светлые комнаты этой …
€166,311
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2/2
4 спальни в 5 минутах от пляжа Пуэблито- 1 служебная комната с ванной комнатой- 1 вспомогате…
€617,728
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с vid na gory
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Этаж 3/3
Этот дом - единственный в своем роде, из которого открывается невероятный вид на океан и гор…
€498,934
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
€2,76 млн
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла, полностью меблирована от кровати до ложки, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1…
€807,798
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,19 млн
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 095 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,47 млн
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
€665,245
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Приезжайте, чтобы насладиться незабываемым моментом со своими близкими в Каму, Пуэрто-Плата,…
€498,934
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 077 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€5,12 млн
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€147,304
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Отличная инвестиционная возможность для бизнеса Airbnb! Эксклюзивная возможность приобрести …
€949,400
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€864,819
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€660,493
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Cabarete, Доминиканская Республика
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
5 больших спален наверху и 3 ванные комнаты, большие апартаменты владельцев с двумя полнораз…
€2,38 млн
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с рестораном
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 396 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€712,763
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€374,438
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€379,190
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€332,623
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€532,196
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сосуа, Доминиканская Республика
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сосуа, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 464 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€755,528
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с модемом в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с посудомоечной машиной, с модемом
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€237,588
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€10,83 млн
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Игуэй, Доминиканская Республика
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,70 млн

Типы недвижимости в Доминикане

виллы

Параметры недвижимости в Доминикане

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти