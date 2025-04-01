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Дома в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

виллы
4
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
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$2,30 млн
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
Этот потрясающий новый дом расположен в самом центре Плайя-Нуэва Романа, в нескольких шагах …
$949,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…
$600,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Педро-де-Макорис, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$960,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в San Pedro de Macoris, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов