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Дома в Вероне, Доминиканская Республика

виллы
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5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 318 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$380,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Предлагаем вашему вниманию новые виллы в Доминиканской Республике на территории отельного ко…
$333,000
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Вилла в Верон, Доминиканская Республика
Вилла
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Вилла Дуплекс в Пунта Кане расположена в резиденции Сьюдад-дель-Соль, которая расположена в …
$80,000
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Вилла в Верон, Доминиканская Республика
Вилла
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Обратите внимание, что размещенные фотографии являются образцовой виллой для справки, проект…
$129,180
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Вилла 5 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Площадь 223 м²
Стильная просторная вилла с полным комплектом мебели, бытовой техникой и завораживающим видо…
$299,000
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