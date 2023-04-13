Купить особняк на Кипре

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Кипр
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20 объектов найдено
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Kouklia, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Kouklia, Кипр
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,395,000
Новый проект и лаку; Лучшего гольф курот Европы 2018 год и раку; по ферси международной спуц…
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Строволос, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 7 722 м² Количество этажей 2
€ 230,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
Особняк 4 спальнив Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 227 м²
€ 229,648
Особняк 4 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 350 м²
€ 1,071,691
Особнякв Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 10,935,625
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 290 м²
€ 519,442
Особняк 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 240 м²
€ 492,103
Особняк 4 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 220 м²
€ 295,262
Особняк 3 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 180 м²
€ 196,841
Особняк 4 спальнив Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 350 м²
€ 492,103
Особняк 3 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
145 м²
€ 149,271
Особняк 3 ванныхв Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 ванных
Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 235 м²
€ 300,730
Особняк 3 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 180 м²
€ 180,438
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 260 м²
€ 273,281
Особняк 5 спаленв Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 5 спален
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5 ванных комнат 550 м²
€ 492,103
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 220 м²
€ 256,987
Особняк 3 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 160 м²
€ 185,906
Особняк 4 спальнив Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 260 м²
€ 273,391
Особняк 4 спальнив Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 240 м²
€ 792,833
Особняк 4 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 170 м²
€ 262,455

Параметры недвижимости на Кипре

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