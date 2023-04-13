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Купить бунгало на Кипре

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8 объектов найдено
Бунгало 3 спальнив Кипр, Кипр
Бунгало 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 358 м² Количество этажей 2
€ 680,575
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Бунгало 3 спальнив Ларнака, Кипр
Бунгало 3 спальни
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 358 м² Количество этажей 2
€ 680,575
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Бунгало 3 спальнив Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 135 м²
€ 147,631
Бунгало 2 спальнив Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
100 м²
€ 120,237
Бунгало 3 спальнив Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
120 м²
€ 136,695
Бунгало 3 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 197 м²
€ 289,794
Бунгало 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 130 м²
€ 275,578
Бунгало 3 спальнив Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 130 м²
€ 158,567

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