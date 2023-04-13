Купить дом в Загреб, Хорватия

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127 объектов найдено
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Вилла 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат
400 м²
€ 2,200,000
Салат, Сребрняк Отдельностоящая городская вилла 400 м2 на участке 700 м2, построенная в 202…
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 1
€ 1,200,000
I25393 Ярновичева
Дом 9 комнат
Загреб, Хорватия
9 Количество комнат
267 м²
Количество этажей 1
€ 660,000
I25336 Бучарова
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 2,400,000
I25332 Dedići
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
247 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
I24900 Добри дол
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 470,001
I25291 Джазбинский Гай
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 650,000
Чернокожий американец Красивый отдельно стоящий дом общей площадью 300 м2, построенный в 19…
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
348 м²
€ 300,000
Горне Врапче, Красивый отдельно стоящий дом жилой площадью 348 м2 на участке 720 м2. Дом п…
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 389,999
I25228 Клиновец
Дом
Загреб, Хорватия
180 м²
€ 360,001
I25212 Ul. Людевита Юрака
Дом 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 1
€ 105,000
I25246 Дубрава
Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат
532 м²
€ 980,000
Нарушение Красивая вилла общей площадью 532м2, построенная в 1994 году. на участке 2800м2. …
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 285,000
Врапче, улица Врапчанска Частный семейный дом общей площадью 150 м2, построенный в 1950 год…
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат
2 ванных комнат
335 м²
€ 225,000
Трнава, Частный семейный дом общей площадью 200 м2 с флигелем общей площадью 135 м2, постро…
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 1
€ 150,001
I25090 Крапаньская улица
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
190 м²
Количество этажей 1
€ 310,001
I25067 Углянска улица
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 199,000
Трешнёвка, набережная Фаллера Трехкомнатная квартира 80м2 на чердаке двухквартирного дом…
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
I24722 Blagajska
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
I25011 Gramača
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
164 м²
Количество этажей 1
€ 283,000
I24892 Jarun
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 260,001
I24851 Лашчинска
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат
240 м²
€ 370,000
ПРОДАЖА, ДОМ, Хранение, два жилых этажа с двумя отдельными входами, общая площадь ок. 170м2,…
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 220,000
I24778 Hreljinska
Дом 11 комнат
Загреб, Хорватия
11 Количество комнат
810 м²
Количество этажей 1
€ 3,200,000
ПРОДАЕТСЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ РЕЗИДЕНЦИЯ, GRAČANI, 810m2, 3400m2 садово-обитательный сад. Недв…
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 450,000
I24737 Matka Mandića
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
299 м²
€ 639,000
Грачани Красивый отдельно стоящий дом общей площадью 299м2 НКП 2013 года постройки. на учас…
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 880,000
Максимир, иорданец Прекрасная трехкомнатная квартира 185 м2 НКП на втором этаже благоустрое…
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат
570 м²
Количество этажей 2
€ 2,300,000
I24664 Tuškanac
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат
241 м²
Количество этажей 2
€ 369,000
I24363 Дони Брезинчак
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
194 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
I24654 Mlinovi
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