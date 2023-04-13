Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загреб
  4. Дома

Купить дом в Загреб, Хорватия

127 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат 400 м²
€ 2,200,000
Салат, Сребрняк Отдельностоящая городская вилла 400 м2 на участке 700 м2, построенная в 202…
Дом 7 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 1,200,000
I25393 Ярновичева
Дом 9 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Загреб, Хорватия
9 Количество комнат 267 м² Количество этажей 1
€ 660,000
I25336 Бучарова
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 2,400,000
I25332 Dedići
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 247 м² Количество этажей 3
€ 750,000
I24900 Добри дол
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 470,001
I25291 Джазбинский Гай
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 650,000
Чернокожий американец Красивый отдельно стоящий дом общей площадью 300 м2, построенный в 19…
Дом 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 348 м²
€ 300,000
Горне Врапче, Красивый отдельно стоящий дом жилой площадью 348 м2 на участке 720 м2. Дом п…
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 389,999
I25228 Клиновец
Домв Загреб, Хорватия
Дом
Загреб, Хорватия
180 м²
€ 360,001
I25212 Ul. Людевита Юрака
Дом 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 1
€ 105,000
I25246 Дубрава
Вилла 6 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 532 м²
€ 980,000
Нарушение Красивая вилла общей площадью 532м2, построенная в 1994 году. на участке 2800м2. …
Дом 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Врапче, улица Врапчанска Частный семейный дом общей площадью 150 м2, построенный в 1950 год…
Дом 10 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 335 м²
€ 225,000
Трнава, Частный семейный дом общей площадью 200 м2 с флигелем общей площадью 135 м2, постро…
Дом 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 1
€ 150,001
I25090 Крапаньская улица
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 310,001
I25067 Углянска улица
Дом 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 199,000
Трешнёвка, набережная Фаллера   Трехкомнатная квартира 80м2 на чердаке двухквартирного дом…
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 139,000
I24722 Blagajska
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 1,700,000
I25011 Gramača
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 283,000
I24892 Jarun
Дом 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 260,001
I24851 Лашчинска
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 240 м²
€ 370,000
ПРОДАЖА, ДОМ, Хранение, два жилых этажа с двумя отдельными входами, общая площадь ок. 170м2,…
Дом 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 220,000
I24778 Hreljinska
Дом 11 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 11 комнат
Загреб, Хорватия
11 Количество комнат 810 м² Количество этажей 1
€ 3,200,000
ПРОДАЕТСЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ РЕЗИДЕНЦИЯ, GRAČANI, 810m2, 3400m2 садово-обитательный сад. Недв…
Дом 7 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 450,000
I24737 Matka Mandića
Дом 5 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 299 м²
€ 639,000
Грачани Красивый отдельно стоящий дом общей площадью 299м2 НКП 2013 года постройки. на учас…
Вилла 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 880,000
Максимир, иорданец Прекрасная трехкомнатная квартира 185 м2 НКП на втором этаже благоустрое…
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 570 м² Количество этажей 2
€ 2,300,000
I24664 Tuškanac
Дом 7 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат 241 м² Количество этажей 2
€ 369,000
I24363 Дони Брезинчак
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 194 м² Количество этажей 2
€ 290,000
I24654 Mlinovi

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти