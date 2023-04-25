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Realting.com
Хорватия
Загребская жупания
Квартиры
Квартиры в Загребская жупания, Хорватия
Grad Zapresic
12
Запрешич
12
Самобор
9
City of Velika Gorica
6
Велика-Горица
6
Grad Sveta Nedelja
4
Municipality of Rugvica
3
Квартира
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34 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Luznica, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/3 Этаж
€ 152,000
I25475 Tina Ujevića
Квартира 3 комнаты
Novaki, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 2
€ 196,000
I25480 Čižmešijina
Квартира 3 комнаты
cista Mlaka, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
3/3 Этаж
€ 198,000
I25373 Улица Ивице Перича
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 155,000
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
1/2 Этаж
€ 244,192
I25202 Улица Златка Цена
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
1/2 Этаж
€ 279,999
I25134 Костанек
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
3/3 Этаж
€ 270,000
I25083 Староградская
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4 Количество комнат
97 м²
€ 202,960
I24970 Плешка
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат
80 м²
2/2 Этаж
€ 174,543
I24974 Плешка
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 326,400
I24651 Ulica Zlatka Price
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
Количество этажей 2
€ 166,401
I24672 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
1/2 Этаж
€ 295,291
I24657 Ulica Zlatka Price
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
Количество этажей 2
€ 226,432
I24669 Ulica Zlatka Price
Квартира 4 комнаты
Самобор, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
2/2 Этаж
€ 266,591
I24667 Улица Златка Цена
Квартира 2 комнаты
Luznica, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
2/3 Этаж
€ 102,999
I24721 Мирка Ожеговича
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 105,000
I24649 Елачичева
Квартира 2 комнаты
Самобор, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
I24647 Jelačićeva
Квартира 4 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 300,000
I24620 Pijavišće
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 155,000
Стеневец, недалеко от Самоборской цесты и Аллеи Болоньи Хорошая, трехкомнатная квартира …
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
4 Количество комнат
150 м²
4/4 Этаж
€ 373,000
I24440 Павла Лончара
Квартира 3 комнаты
Запрешич, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
3/5 Этаж
€ 177,191
I24265 Ulica Pavla Lončara
Квартира 5 комнат
Novaki, Хорватия
5 Количество комнат
146 м²
2/2 Этаж
€ 228,000
Квартира на продажу СВЯТОЕ Воскресенье, 146,46 м2. Продается двухэтажная квартира на втором …
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
122 м²
3/3 Этаж
€ 268,400
I24016 Kurilovečka
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат
142 м²
2/3 Этаж
€ 312,400
I24012 Andrije Kačića Miošića
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат
85 м²
2/2 Этаж
€ 199,000
I23961 Франьина Улица
Квартира 4 комнаты
Svetonedeljski Breg, Хорватия
4 Количество комнат
85 м²
1/2 Этаж
€ 199,000
I23962 Франьина Улица
Квартира 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
8/9 Этаж
€ 150,000
I23856 Sigetje
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
I23783 Plepelićeva
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
3/3 Этаж
€ 180,000
I23632 Posavje
Квартира 3 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
11/15 Этаж
€ 130,000
I23208 Hrvatskih Iseljenika
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Параметры недвижимости в Загребская жупания, Хорватия
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