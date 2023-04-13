Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загреб

Купить недвижимость в Загреб, Хорватия

593 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 330 м² Количество этажей 1
€ 475,000
I25450 Dedići
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/4 Этаж
€ 175,000
I25477 Harambašićeva
Вилла 10 комнатв Загреб, Хорватия
Вилла 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат 400 м²
€ 2,200,000
Салат, Сребрняк Отдельностоящая городская вилла 400 м2 на участке 700 м2, построенная в 202…
Дом 7 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Загреб, Хорватия
7 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 1,200,000
I25393 Ярновичева
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 122 м² 3/8 Этаж
€ 499,000
I25404 Хайнцелова
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² Количество этажей 5
€ 279,000
I25339 Грушевечка
Квартира 1 ваннаяв Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная
Загреб, Хорватия
1 ванных комнат 37 м² Количество этажей 5
€ 115,000
I25367 Алея Блажа Юришича
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² Количество этажей 4
€ 190,000
I25377 Klaićeva
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 130,000
I25456 Ивана Брлич Мажуранич
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 7/10 Этаж
€ 350,000
I25385 Брюн Бушича
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 195,000
I25390 Majke Terezije
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 3
€ 150,000
I25395 Леа Муллера
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 129,000
I25392 Новая цеста
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 3/4 Этаж
€ 350,000
I25437 Гаева Код Михановичев
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 164 м² 2/2 Этаж
€ 550,001
I25334 Kvintička
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 2/3 Этаж
€ 265,990
I25347 Максимирская
Квартира 1 ваннаяв Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная
Загреб, Хорватия
1 ванных комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 70,000
I25346 Gjalskog
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/6 Этаж
€ 163,000
I25236 Ватрослава Ягича
Дом 9 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 9 комнат
Загреб, Хорватия
9 Количество комнат 267 м² Количество этажей 1
€ 660,000
I25336 Бучарова
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1/3 Этаж
€ 190,000
I25423 Ilica
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 140,000
I25368 Прилаз Павла Вук – Павловича
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 359,990
I25371 Borovci
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 8/9 Этаж
€ 155,000
I25403 Марияне Радев
Квартира 1 ваннаяв Загреб, Хорватия
Квартира 1 ванная
Загреб, Хорватия
1 ванных комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 99,001
I25361 Ul. Драгутина Домянича
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м² 3/4 Этаж
€ 400,000
I25365 Ilica
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 130,000
Дубрава, улица Чулинечка Комфортабельная трехкомнатная квартира общей площадью 56,75 м2 на 2…
Квартира 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 209 м²
€ 1,020,000
САЛАТ Чрезвычайно светлая четырехкомнатная квартира общей площадью 209,11 м2 на 3 этаже дом…
Квартира 2 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 170,000
Ты краснеешь, Прекрасная двухкомнатная квартира площадью 55,58 м2 на 2 этаже дома 2007 года…
Дом 6 комнатв Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6 Количество комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 2,400,000
I25332 Dedići
Квартира 3 комнатыв Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м²
€ 350,000
Пентхаус, Илица Пентхаус площадью 133,34 м2 с террасой 30 м2 расположен на 4-м и 5-м этажах…

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти