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Купить вилла в Умаг, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается прекрасная вилла, расположенная на эксклюзивной локации резиденциальной зоны Умага…
Вилла 3 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат 260 м²
€ 1,250,000
We proudly present a brand new 5 star villa for sale on the beach in Umag. The villa …
Вилла 8 спаленв Умаг, Хорватия
Вилла 8 спален
Умаг, Хорватия
7 ванных комнат 400 м²
€ 1,800,000
Расположение: UmagSea: 30mCity center: 50m Внутреннее пространство: 400м2 Размер участка:…
Вилла 2 спальнив Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни
Krizine, Хорватия
2 ванных комнат 130 м²
€ 320,000
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
Вилла 3 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
3 ванных комнат 160 м²
Цена по запросу
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Эксклюзивная современная вилла на пляже !!!! Эксклюзивная вилла с частным пляжем на продажу,…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
2 ванных комнат 1 000 м²
Цена по запросу
Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерскую виллу в гольф-курорте Kempi…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 9,000,000
Эксклюзивное предложение! Роскошные виллы Farkaš, Хорватия, продают роскошную дизайнерску…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат 967 м²
Цена по запросу
Уникальная возможность в Хорватии! Роскошь в Истрии! Продается 5 видов вилл на гольф-к…
Вилла 2 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 2 спальни
Умаг, Хорватия
3 ванных комнат 514 м²
Цена по запросу
A unique opportunity in Croatia! Luxury in Istria! For sale 5 type of villas in the go…
Вилла 4 спальнив Умаг, Хорватия
Вилла 4 спальни
Умаг, Хорватия
4 ванных комнат 276 м²
€ 1,150,000
Вилла состоит из первого и первого этажей. На первом этаже находится большая кухня с обеденн…
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