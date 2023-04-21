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Виллы в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Opcina Rogoznica
10
Grad Sibenik
7
Шибеник
7
Opcina Primosten
5
Opcina Promina
1
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23 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Opcina Rogoznica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Opcina Rogoznica, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,850,000
Продается строящаяся элитная вилла, расположенная в окрестностях прибрежного туристического …
Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Вилла 10 спален в Рогозница, Хорватия
Вилла 10 спален
Рогозница, Хорватия
19 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,450,000
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
Вилла 5 спален в Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Вилла 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
5 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается красивая недавно построенная двухэтажная вилла площадью 300 м2, расположенная в пр…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 750,000
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
Вилла 3 спальни в Primosten, Хорватия
Вилла 3 спальни
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 4,400,000
Продается роскошная, недавно построенная вилла площадью 250 м2, расположенная прямо у моря в…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 995,000
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,460,000
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
Вилла 4 спальни в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается просторная недавно построенная роскошная вилла, расположенная в пригороде Примоште…
Вилла 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,480,000
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
Вилла 4 спальни в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается новая роскошная вилла с видом на море, расположенная на возвышенности в пригороде …
Вилла 10 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 10 спален
Шибеник, Хорватия
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,950,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
Вилла 6 спален в Рогозница, Хорватия
Вилла 6 спален
Рогозница, Хорватия
9 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
Вилла 4 спальни в Primosten, Хорватия
Вилла 4 спальни
Primosten, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается прекрасная новая вилла, расположенная в оживленном прибрежном городе в пригороде П…
Вилла 3 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,300,000
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
Вилла 3 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни
Рогозница, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
Вилла 4 спальни в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни
Рогозница, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,600,000
Продается новая элитная вилла, расположенная в в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Ви…
Вилла 4 комнаты в Primosten, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Primosten, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м²
€ 1,750,000
Примоштен, привлекательная строящаяся вилла с современным дизайном, расположенная на участке…
Вилла 3 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 3 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4 ванных комнат 100 м²
€ 680,000
Расположение: остров Корчула Построен: 2010 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 25 км Море: 4 км…
Вилла 5 спален в Ljubotic, Хорватия
Вилла 5 спален
Ljubotic, Хорватия
4 ванных комнат 219 м²
€ 885,000
Расположение: Национальный парк Крка Пляж: 1км Аэропорт: 56 км Центр города: 3 км Продуктовы…

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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