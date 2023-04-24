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Дома в Opcina Dugi Rat, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 14 комнат в Jesenice, Хорватия
Дом 14 комнат
Jesenice, Хорватия
14 Количество комнат 13 ванных комнат 550 м²
€ 1,550,000
Подстрана, первая линия у моря, отдельно стоящий дом с несколькими жилыми единицами. Первый…
Дом 6 комнат в Jesenice, Хорватия
Дом 6 комнат
Jesenice, Хорватия
6 Количество комнат 6 ванных комнат 250 м²
€ 475,000
Крыло, дом жилой площадью 250м2 на участке 341м2 с открытым видом на море. На первом этаже …
Дом 3 комнаты в Jesenice, Хорватия
Дом 3 комнаты
Jesenice, Хорватия
3 Количество комнат 260 м²
€ 110,000
Омиш, Крило ЕсеницеПродаются два каменных дома с двором. Жилая площадь составляет около 260 …
Вилла 2 комнаты в Jesenice, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Jesenice, Хорватия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м²
€ 720,000
Дуги Рац, Есенице. Роскошная вилла под строительство 206 м2 на двух этажах, на участке 344 м…

Параметры недвижимости в Opcina Dugi Rat, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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