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Realting.com
Хорватия
Лицко-Сеньская жупания
Жильё в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия
Grad Senj
7
Новаля
5
Сень
3
Opcina Plitvicka Jezera
2
Opcina Udbina
2
Grad Otocac
1
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20 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
2 Количество комнат
61 м²
2/2 Этаж
€ 120,000
Stan’s balcony in pogledom na more, blizina plaže, Novalja, 61 m2 Prodaje se namješteni i op…
Дом
Stara Novalja, Хорватия
605 м²
€ 3,500,000
Apartment building, beach access, sea view, Stara Novalja, 605 m2Two apartment buildings wit…
Дом 3 комнаты
Prizna, Хорватия
3 Количество комнат
222 м²
€ 350,000
Признана, частный дом Продается отдельно стоящий дом в 3 этажа, 222 м2 (площадь каждого эта…
Квартира 1 ванная
Плитвицкие озера, Хорватия
1 ванных комнат
35 м²
3/3 Этаж
€ 100,001
I24933 Плитвичка Езера
Дом 2 комнаты
Udbina, Хорватия
2 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
Дом 95 м2 и участок 792 м2, Лика, Удбина Дом с полезной площадью 95 м2 расположен на большом…
Дом 13 комнат
Лун, Хорватия
13 Количество комнат
544 м²
Количество этажей 2
€ 469,900
Семейный дом в окружении оливок и инжира на острове Паг! Он состоит из шести украшенных и об…
Дом 6 комнат
Сень, Хорватия
6 Количество комнат
303 м²
Количество этажей 2
€ 499,000
Семейный дом с бизнес-помещениями, терраса, 302,74 м2, Сень В Сени, недалеко от центра, нахо…
Дом 18 комнат
Prizna, Хорватия
18 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
€ 1,100,000
Жилой дом, прямой доступ к пляжу, гараж, 632 м2, Призна, В Призне, в 15 км от Карлобага, ест…
Дом 2 комнаты
Grad Senj, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 250,000
Стиница, Национальный парк Северный Велебит Красивый дом общей площадью около 80 м2, пос…
Дом 4 комнаты
Vratarusa, Хорватия
4 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 300,000
Дом 150м2 на большом участке 1000м2, Криви Пут возле Сень Дом с полезной площадью около 150 …
Дом 1 комната
Сень, Хорватия
1 Количество комнат
656 м²
Цена по запросу
Сень, центр, коммерческое здание с планировкой 656 м2Он находится в зоне М2, поэтому есть во…
Дом 6 комнат
Госпич, Хорватия
6 Количество комнат
308 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
В непосредственной близости от центра Госпича находится здание с рестораном на первом этаже …
Дом 10 комнат
Josani, Хорватия
10 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Незаконченное имущество с бассейном и участком 3943 м2, Йошани, Удбина Незаконченный дом рас…
Дом
Лун, Хорватия
100 м²
€ 240,000
Отдельно стоящий дом расположен в северной части острова Паг в Луне. Он состоит из первого и…
Дом
Brlog, Хорватия
210 м²
€ 70,000
Недалеко от Оточаца (10 км) находится двухэтажный дом с гаражом, которому принадлежит 9610 м…
Вилла 5 спален
Новаля, Хорватия
6 ванных комнат
200 м²
€ 1,050,000
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
Вилла 6 комнат
Новаля, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
294 м²
€ 895,000
Остров Паг, Новаля Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
Дом 29 комнат
Новаля, Хорватия
29 Количество комнат
900 м²
€ 2,200,000
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
Дом 6 комнат
Rudanovac, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
206 м²
€ 440,000
Плитвицкие озера Отдельно стоящий жилой дом 206 м2 2019 года постройки на участке 1000 м2. …
Дом 3 комнаты
Jablanac, Хорватия
3 Количество комнат
232 м²
€ 730,000
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…
Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия
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