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Жилье в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

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дома
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3 объекта найдено
Дом 10 комнат в Korenica, Хорватия
Дом 10 комнат
Korenica, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 792 м²
Количество этажей 2
Для продажи, Плитвицкие озера, туристическая недвижимость Мы продаем туристическую недвижимо…
$608,935
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Дом 5 комнат в Cujica Krcevina, Хорватия
Дом 5 комнат
Cujica Krcevina, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
www.biliskov.com ID-14895Плитвицкие озёраОчаровательный дом площадью 240 м² с дополнительным…
$484,458
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Дом 6 комнат в Rudanovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Rudanovac, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Плитвицкие озера Отдельно стоящий жилой дом 206 м2 2019 года постройки на участке 1000 м2. …
$461,388
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