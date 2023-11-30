Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Лицко-Сеньская жупания
  5. Квартиры

Квартиры в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Новаля, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Новаля, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in terraced houses NEWLY BUILT We are selling th…
€380,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 17656
€213,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in terraced houses NEWLY BUILT We are selling th…
€380,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in a semi-detached house with pool For sale is a …
€650,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - apartment in new building top location 2 bedrooms + living room W…
€203,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти