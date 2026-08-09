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Квартиры в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

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Новаля
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Stara Novalja, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
В одном из самых привлекательных районов Новали, всего в нескольких минутах ходьбы от популя…
$270,382
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AGENCIJA Elite
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Квартира 2 спальни в Сень, Хорватия
Квартира 2 спальни
Сень, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID CODE: 136-115
$271,536
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 5 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 5 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Представляем три современных квартиры в исключительном месте в Новалье, на острове Паг, кото…
$507,705
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Сень, Хорватия
Квартира 1 спальня
Сень, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
ID CODE: 136-123
$231,612
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Новаля, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
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Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
$225,847
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Типы недвижимости в Лицко-Сеньской жупания

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньской жупания, Хорватия

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