Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Загреб
  4. Дома

Купить дом в Город Загреб, Хорватия

9 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 240,000
I25320 Улица Младена Фиолича
Дом 7 комнатв Velika Mlaka, Хорватия
Дом 7 комнат
Velika Mlaka, Хорватия
7 Количество комнат 185 м² Количество этажей 4
€ 290,000
I24984 Ивана Лацковича
Дом 6 комнатв Stupnicki Obrez, Хорватия
Дом 6 комнат
Stupnicki Obrez, Хорватия
6 Количество комнат 193 м² Количество этажей 1
€ 360,000
I24999 Кралевечки бриеги
Дом 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 309 м² Количество этажей 1
€ 449,000
I24936 Дони Драгоножец
Дом 6 комнатв Micevec, Хорватия
Дом 6 комнат
Micevec, Хорватия
6 Количество комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 160,000
I24140 Нови Петрушевец II
Дом 1 ваннаяв Город Загреб, Хорватия
Дом 1 ванная
Город Загреб, Хорватия
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 55,000
I23584 Vodovodna
Дом 5 комнатв Micevec, Хорватия
Дом 5 комнат
Micevec, Хорватия
5 Количество комнат 168 м² Количество этажей 1
€ 180,000
I23517 Нови Петрушевец II
Дом 4 комнатыв Ivanja Reka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
4 Количество комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 240,001
I23454 борьба
Дом 9 комнатв Gornji cehi, Хорватия
Дом 9 комнат
Gornji cehi, Хорватия
9 Количество комнат 354 м²
€ 830,000
I21999 Malomlačka

Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти