Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Город Загреб
Дома
Купить дом в Город Загреб, Хорватия
Дом
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 240,000
I25320 Улица Младена Фиолича
Дом 7 комнат
Velika Mlaka, Хорватия
7 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 4
€ 290,000
I24984 Ивана Лацковича
Дом 6 комнат
Stupnicki Obrez, Хорватия
6 Количество комнат
193 м²
Количество этажей 1
€ 360,000
I24999 Кралевечки бриеги
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
309 м²
Количество этажей 1
€ 449,000
I24936 Дони Драгоножец
Дом 6 комнат
Micevec, Хорватия
6 Количество комнат
147 м²
Количество этажей 2
€ 160,000
I24140 Нови Петрушевец II
Дом 1 ванная
Город Загреб, Хорватия
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
I23584 Vodovodna
Дом 5 комнат
Micevec, Хорватия
5 Количество комнат
168 м²
Количество этажей 1
€ 180,000
I23517 Нови Петрушевец II
Дом 4 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
4 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 240,001
I23454 борьба
Дом 9 комнат
Gornji cehi, Хорватия
9 Количество комнат
354 м²
€ 830,000
I21999 Malomlačka
Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты