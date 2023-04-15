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Купить недвижимость в Город Загреб, Хорватия

31 объект найдено
Квартира 1 ваннаяв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 1 ванная
Gornji cehi, Хорватия
1 ванных комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 135,000
I25474 Radmanovačka
Квартира 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 2,000,000
Кнежева парк, Центр Роскошная четырехкомнатная квартира площадью 180 м2 НКП на 1 этаже, Кне…
Квартира 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 4/4 Этаж
€ 232,000
I25382 Бауэрова
Дом 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 240,000
I25320 Улица Младена Фиолича
Квартира 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 170,000
I25338 Топольница
Квартира 2 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 4/7 Этаж
€ 159,901
I25308 Jaruščica
Квартира 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 4/4 Этаж
€ 189,000
I25235 Lanište
Квартира 1 ваннаяв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 1 ванная
Gornji cehi, Хорватия
1 ванных комнат 29 м² 2/4 Этаж
€ 89,900
I25214 Trnsko
Квартира 2 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 7/7 Этаж
€ 175,000
I25203 Jaruščica
Квартира 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 185,000
I25137 Hermanova
Дом 7 комнатв Velika Mlaka, Хорватия
Дом 7 комнат
Velika Mlaka, Хорватия
7 Количество комнат 185 м² Количество этажей 4
€ 290,000
I24984 Ивана Лацковича
Квартира 3 спальнив Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
5 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 530,000
Продается элитная квартира с отличным расположением в центре Загреба, площадью 125 м2. Кварт…
Квартира 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 110 м²
€ 480,000
Максимир, Светице, Кварт Хайнзелова - Дарвинова - VMD Роскошная четырехкомнатная квартира 1…
Дом 6 комнатв Stupnicki Obrez, Хорватия
Дом 6 комнат
Stupnicki Obrez, Хорватия
6 Количество комнат 193 м² Количество этажей 1
€ 360,000
I24999 Кралевечки бриеги
Квартира 3 комнатыв Ivanja Reka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/4 Этаж
€ 195,000
I24882 Иване Ланг
Дом 4 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 309 м² Количество этажей 1
€ 449,000
I24936 Дони Драгоножец
Квартира 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 1/2 Этаж
€ 250,000
I24636 Siget
Квартира 3 комнатыв Hrvatski Leskovac, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Hrvatski Leskovac, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 74 м²
€ 202,895
Блато - Новое строительство Красивый новый строительный проект с 4 квартирами и 4 открытыми…
Квартира 4 комнатыв Hrvatski Leskovac, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hrvatski Leskovac, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 278,250
Блато - Новое строительство Красивый новый строительный проект с 4 квартирами и 4 открытыми…
Квартира 3 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/2 Этаж
€ 133,452
I23786 Лукоранская улица
Квартира 4 комнатыв Gornji cehi, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Gornji cehi, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² Количество этажей 2
€ 169,532
I23787 Lukoranska ulica
Дом 6 комнатв Micevec, Хорватия
Дом 6 комнат
Micevec, Хорватия
6 Количество комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 160,000
I24140 Нови Петрушевец II
Квартира 3 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 2/4 Этаж
€ 349,100
I23864 Кнеза Вишеслава
Квартира 3 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
3 Количество комнат 85 м² 2/4 Этаж
€ 260,500
APARTMENT FOR SALE CENTER, Kneza Višeslava 85m2. In the requested location in a very high qu…
Дом 1 ваннаяв Город Загреб, Хорватия
Дом 1 ванная
Город Загреб, Хорватия
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 55,000
I23584 Vodovodna
Дом 5 комнатв Micevec, Хорватия
Дом 5 комнат
Micevec, Хорватия
5 Количество комнат 168 м² Количество этажей 1
€ 180,000
I23517 Нови Петрушевец II
Дом 4 комнатыв Ivanja Reka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
4 Количество комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 240,001
I23454 борьба
Квартира 2 комнатыв Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/5 Этаж
€ 125,000
I23376 Людевита Посавског
Квартира 4 комнатыв Ivanja Reka, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Ivanja Reka, Хорватия
4 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 180,000
I22163
Дом 9 комнатв Gornji cehi, Хорватия
Дом 9 комнат
Gornji cehi, Хорватия
9 Количество комнат 354 м²
€ 830,000
I21999 Malomlačka

Параметры недвижимости в Город Загреб, Хорватия

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